Интеграция системы Paymart в интернет магазине CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки334 просмотра

После регистрации и проверки, в системе PAYMART клиенты могут платить рассрочкой за товары и услуги

Нужно интегрировать систему Paymart в интернет магазине https://texnostar.uz

Имеется документация для интеграции с платформой Paymart.

Нужно написать срок выполнения работы и стоимость.

3 года назад
zafarkhasanov
35 лет
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год назад

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Богуслав
 
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Денис
 
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Системы управления (CMS)

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