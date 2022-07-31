Требуется настроить тему WordPress, загруженную на сайт. Необходимо привести внешний вид сайта к аналогичному, как на указанной ссылке. Ожидается внимание к деталям и качественное выполнение задачи.
Интеграция системы Paymart в интернет магазине CMS Битрикс
После регистрации и проверки, в системе PAYMART клиенты могут платить рассрочкой за товары и услуги
Нужно интегрировать систему Paymart в интернет магазине https://texnostar.uz
Имеется документация для интеграции с платформой Paymart.
Нужно написать срок выполнения работы и стоимость.
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