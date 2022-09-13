Настроить тему WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок205 просмотров

Нужно настроить WordPress тему https://live.21lab.co/fixlab/

Тема залита, нужно ее привести в вид как на ссылке.

WordPress
3 года назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Dmitriyt26
Горюнов 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Работой довольна. Программист внес много хороших предложений в процессе работы.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

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Dmitriyt26
Горюнов 
30 лет
4 года в сервисе
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4 месяца назад
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