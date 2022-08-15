Убрать строку данных в результатах поиска на wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки731 просмотр

Приветствую коллеги!

Есть сайт https://sentda.com/

Когда осуществляешь поиск, под продуктом отображается дата и категория. Дату нужно убрать из отображения в результатах.

Жду ваших обращений

WordPress
3 года назад
biotochiv
42 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Все вовремя и в соответствии с заданием!
Все хорошо, спасибо

Заявки фрилансеров

Артур
 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
Артём
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработки сайта на joomla - интернет-магазин.

    Требуются доработки для интернет-магазина на Joomla. Задачи включают исправление опечаток, изменение структуры сайта, удаление кнопок и пунктов меню. Необходимо сохранить адаптивность и произвести около 20-25 простых правок. Цену указывать сразу.

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайте Wordpress

    Требуются правки на сайте WordPress после обновления плагина All in One SEO. Необходимо восстановить заголовки на главной странице и исправить отсутствующие title и ключевые слова в старых записях. Задача включает анализ и устранение проблем, возникших после обновления.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Пофиксить правки на проблемном сайте (Сайт на ModX)

    Требуется опытный специалист для исправления ошибок на сайте, созданном на ModX. Основная задача - пофиксить проблемы с передачей данных для всех форм и разобраться в существующем коде. Долгосрочная цель - полное исправление проблемного кода. Идеальный кандидат должен иметь высокий уровень знаний ModX и опыт работы с чужим кодом.

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать функционал, внести правки на WP WooCommerce магазине

    $200

    Ищем разработчика или компанию для постоянных доработок и правок на сайте WooCommerce. Задачи включают исправление багов, изменения в дизайне и функционале, а также создание баннеров. Опыт работы с WP/WC обязателен. Укажите расценки за час работы при подаче заявки.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести изменения на сайт битрикс bitrix

    Требуется внести изменения на сайт Bitrix: реализовать загрузку превью фотографий, а также настроить отображение телефона и email в зависимости от cookie посетителя с utm_source=yandex. Работы будут производиться на тестовом сайте с последующим переносом на рабочий. Срок выполнения 1-2 дня.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки на платформе разработанной на WordPress

    $130

    Необходимы правки на платформе, разработанной на WordPress. Включают исправление логики редактирования и экспорта подписей, а также настройку уведомлений адресатов при подписании. Требуется улучшить функционал для администраторов и пользователей, обеспечив доступность необходимых инструментов на всех этапах.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Wordpress

    Требуется опытный специалист по Wordpress для выполнения задач. Подробное техническое задание будет предоставлено. Ожидается высокая квалификация и знание системы управления контентом.

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки шаблона на WP

    $13

    Требуются 2 правки для шаблона на WordPress. Первая правка - вывод отдельного фото для мобильной версии с возможностью выбора в админке. Вторая правка - замена кнопки на открытое окно. Подробности в прикрепленном файле.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Интеграция системы Paymart в интернет магазине CMS Битрикс

    Требуется интеграция системы Paymart в интернет-магазин на платформе CMS Битрикс. Клиенты смогут оплачивать товары в рассрочку. Имеется необходимая документация для интеграции. Укажите срок выполнения работы и стоимость услуги.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить тему WordPress

    Требуется настроить тему WordPress, загруженную на сайт. Необходимо привести внешний вид сайта к аналогичному, как на указанной ссылке. Ожидается внимание к деталям и качественное выполнение задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад