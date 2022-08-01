Сам сайт, который нужно будет доработать: https://zoofauna.by/

Правок будет много, но большинство из них абсолютно примитивные. При этом есть и структурные правки.

Примеры правок:

1) Убрать кнопку "Написать сообщение" с сайта (она сбоку красная).

2) Убрать некоторые пункты меню.

3) Исправить опечатки сайта.

4) Структурно поменять сайт (убрать некоторые блоки, перенести блок с социальными сетями в футор).

5) Поработать с отступами.

6) Изменить второй блок главной страницы (вместо сразу открытой вкладки "акции" туда нужно поставить вкладку "хиты продаж". остальные вкладки оставить).

7) И бла-бла-бла. При этом всём сохранить адаптивы.

8) Поменять содержимое некоторых категорий.

Работа несложная.

При этом я не знаю, как я могу безопасно для своего сайта предоставить вам возможность редачить сайт. Убедите меня в том, что вы не сможете скинуть мне сайт нахрен :)

Цену пишите сразу - без неё отвечать не буду. Все правки буду давать вам я. Их около 20-25 простых.