Ищется ментор для работы с WordPress на пару часов. Нужна помощь в решении проблем с лендингом и многостраничным сайтом. Обсуждение нюансов и рекомендаций для улучшения навыков работы с CMS.
Доработка сайта на Wordpress
Добрый день! Есть сайт https://www.hermith.com/ созданный на платформе WordPress. Требуются доработки.
ТЗ и пример страницы Products во вложении
Заявки фрилансеров
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