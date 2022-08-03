Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1249 просмотров

Добрый день! Есть сайт https://www.hermith.com/ созданный на платформе WordPress. Требуются доработки.

ТЗ и пример страницы Products во вложении

WordPress
3 года назад
Kris79
46 лет
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Была
4 дня назад

Заявки фрилансеров

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