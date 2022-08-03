Кастомная интеграция WP и Google Workspace. Доработка сайта WordPress.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок1655 просмотров

Всем привет. Имеется сайт обучающей платформы (Тема Porto) на основе Woocommerce. Необходимо расширить возможности кастомной интеграции с Google Workspace.

Сильные программисты по WP - пишите, обсудим.

WooCommerceWordPress
3 года назад
eXtatic
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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