Чтобы пользователям из Украины (то есть по гео) открывалась укр. стр.

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Закрыт6 заявок1041 просмотр

Сайт на wordpress.

Мультиязычность сделана с помощью плагина polylang.

Учитывая что сейчас вступил в силу закон о языке, необходимо сделать так, чтобы пользователям из Украины (то есть по гео данным) открывалась страницы украинские.

Для пользователей в Украине должен происходить 302 редирект на соответсвующую страницу украинской версии. При этом пользователь попав на сайт должен иметь возможность переключиться на рус язык и его не должно снова редиректить на украинскую версию.

Так как это реализовано на https://eldorado.ua/ comfy.ua https://www.olx.ua/

WordPress
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