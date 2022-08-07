Сайт на wordpress.

Мультиязычность сделана с помощью плагина polylang.

Учитывая что сейчас вступил в силу закон о языке, необходимо сделать так, чтобы пользователям из Украины (то есть по гео данным) открывалась страницы украинские.

Для пользователей в Украине должен происходить 302 редирект на соответсвующую страницу украинской версии. При этом пользователь попав на сайт должен иметь возможность переключиться на рус язык и его не должно снова редиректить на украинскую версию.

Так как это реализовано на https://eldorado.ua/ comfy.ua https://www.olx.ua/