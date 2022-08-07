Требуется доработка сайта на WordPress с интеграцией Google Workspace для обучающей платформы на базе Woocommerce. Ищем опытных программистов для расширения функционала и кастомизации системы.
Чтобы пользователям из Украины (то есть по гео) открывалась укр. стр.
Сайт на wordpress.
Мультиязычность сделана с помощью плагина polylang.
Учитывая что сейчас вступил в силу закон о языке, необходимо сделать так, чтобы пользователям из Украины (то есть по гео данным) открывалась страницы украинские.
Для пользователей в Украине должен происходить 302 редирект на соответсвующую страницу украинской версии. При этом пользователь попав на сайт должен иметь возможность переключиться на рус язык и его не должно снова редиректить на украинскую версию.
Так как это реализовано на https://eldorado.ua/ comfy.ua https://www.olx.ua/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется фрилансер для настройки API и создания дизайна сайта. Необходимо разработать уникальный интерфейс с учетом примера steam-balance.ru. Опыт в работе с CMS приветствуется.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо переделать фильтр для системы управления Bitrix. В приложенном файле содержатся примеры всех ссылок. Ожидаются предложения со стоимостью и сроками выполнения задачи.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать возможность прикрепления фото на страницы WordPress. Необходимо улучшить функционал системы управления контентом (CMS) для удобного добавления изображений.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется внести изменения на сайте Битрикс: создать новую форму обратной связи, которая будет открываться в новом окне при нажатии на кнопку 'перезвоните мне'.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по Bitrix для устранения 500 ошибок на страницах. Гугл сообщает о проблемах, необходимо исправить ситуацию. Также нужны предложения для решения других накопившихся задач. Укажите стоимость и сроки в отклике.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать 2 страницы для сайта vemacarbon.com на платформе WordPress. Работа включает адаптацию под тему и настройки CMS. Ожидается качественная реализация и внимание к деталям.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать платную регистрацию на существующем сайте WordPress, где сейчас доступна только бесплатная регистрация. Включить механизм подтверждения регистрации, который позволит пользователям завершить процесс после оплаты через Ю.Мани.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется натянуть верстку на платформе OpenCard и подключить модули для онлайн-оплаты. Необходим опыт работы с CMS и знание настройки платежных систем.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад