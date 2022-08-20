Необходимо настроить 302 редирект для пользователей из Украины, чтобы они автоматически попадали на украинскую версию сайта на WordPress. Используйте плагин Polylang для мультиязычности. При этом пользователи должны иметь возможность переключаться на русскую версию без повторного редиректа на украинскую страницу.