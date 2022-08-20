Внести изменения на сайте битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки383 просмотра

добрый день! 

мне нужно внести изменения на сайте битрикс в разделы меню и поменять картинку в меню на главной. 

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

andredan2000
Данил 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Все отлично! Хотели бы работать и дальше по нашим проектам. Рекомендую!
Хороший заказчик, рекомендую! Чётко формулирует задачи, уточняет подробности.

Заявки фрилансеров

andredan2000
Данил 
24 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Вадим
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад