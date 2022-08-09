Bitrix - действующий сайт. Доработка писем уходящих с форм

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки258 просмотров

Действующий сайт на битрикс. Надо доработать отбивки на почту покупателям.А также немного поправить визуально (сьехали стрелки баннера)

3 года назад
KovalMariya
Мария 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад