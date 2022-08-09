Требуется внести несложные правки в сайт на WordPress робинзон-парное.рф. Задача включает изменения, детали ТЗ будут предоставлены по запросу.
Bitrix - действующий сайт. Доработка писем уходящих с форм
Действующий сайт на битрикс. Надо доработать отбивки на почту покупателям.А также немного поправить визуально (сьехали стрелки баннера)
Заявки фрилансеров
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