Требуется внести изменения на сайте Битрикс: отредактировать разделы меню и заменить картинку в меню на главной странице. Необходим опыт работы с CMS Битрикс.
Сделать пак правок на WordPress - задачи на несколько часов
Сделать пак правок на WordPress - задачи на несколько часов
Верстка и работа с кодом
Бюджет 30$ за 4 часа работы
Оплата по готовности
Оставляйте телеграмм для связи
Заявки фрилансеров
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