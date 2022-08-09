Необходима помощь в решении задач по Prestashop и Wordpress. Включает фиксацию багов, улучшения дизайна и перенос сайта с php на Wordpress. Подробности будут обсуждены на видеозвонке.
Перенос сайта с тильды на иностранный хостинг
Перенести сайт с тильды ( сохранив формы обратной связи) на иностранный хостинг
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется внести правки в адаптивную версию сайта на WordPress. Необходимо исправить отображение логотипа при прокручивании и устранить проблемы с слайдами, которые неправильно отображаются и режутся сверху. Задача включает в себя анализ и корректировку кода для достижения правильного отображения.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать письма, отправляемые с форм сайта на Bitrix, и внести визуальные изменения в баннер, исправив положение стрелок. Ожидается качественное выполнение задачи.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется внести несложные правки в сайт на WordPress робинзон-парное.рф. Задача включает изменения, детали ТЗ будут предоставлены по запросу.Завершен3 года назад
Необходимо внести коррективы и доработать сайт skyfarb.com в соответствии с техническим заданием. Ожидается выполнение всех указанных изменений и улучшений для оптимизации работы сайта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $30
Требуется выполнить пакет правок на WordPress, включая верстку и работу с кодом. Задачи займут несколько часов. Бюджет составляет 30$ за 4 часа работы, оплата производится по готовности.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения на сайте Битрикс: отредактировать разделы меню и заменить картинку в меню на главной странице. Необходим опыт работы с CMS Битрикс.Завершен3 года назад
Требуется программист для переработки админки на Simpla CMS. Задача: создать подраздел 'Заявки' в разделе 'Заказы' с адаптацией для мобильных телефонов. Работы выполняются на копии сайта. Предоставьте опыт работы с данной CMS. Визуальные элементы будут предоставлены по необходимости.Завершен3 года назад
Необходимо настроить 302 редирект для пользователей из Украины, чтобы они автоматически попадали на украинскую версию сайта на WordPress. Используйте плагин Polylang для мультиязычности. При этом пользователи должны иметь возможность переключаться на русскую версию без повторного редиректа на украинскую страницу.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется фрилансер для настройки API и создания дизайна сайта. Необходимо разработать уникальный интерфейс с учетом примера steam-balance.ru. Опыт в работе с CMS приветствуется.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад