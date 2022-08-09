Здравствуйте,

у нас есть и Prestashop, и Wordpress, и у нас есть список задач, которые мы хотим сделать.

1. В Prestashop я создал документ с проблемами/улучшениями, которые я хочу. Прикрепленный документ.2. Нам нужно исправить (скорость, отзывчивость и несколько улучшений в дизайне) сайта kits.roctar.com сделанном в Wordpress: 3. Мы хотим перенести сайт php roctar.com на Wordpress, сделать его основным Подробные задачи будут озвучены на видеозвонке, чтобы поговорить о том, чего мы хотим, чем вы могли бы нам помочь?Заранее спасибо.