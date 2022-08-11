Необходимо сверстать одну страницу на WordPress и подключить анимацию. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с CMS WordPress и уметь интегрировать анимационные элементы. Проект требует внимательности к деталям и соблюдения сроков.
Сайт на Тильде
Нужно разработать сайт на тильде. Прошу указать цены и дедлайн!
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