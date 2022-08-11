Сайт на Тильде

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Закрыт14 заявок346 просмотров

Нужно разработать сайт на тильде. Прошу указать цены и дедлайн!

Tilda
3 года назад
tima_maykov
Майков 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арут
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Карина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Арина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
9 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Полина
 
33 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Снежана
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Григорий
 
44 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Соловьёва
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Никита
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Владимир
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
11 дней назад
8 отзывов
3 года назад