Верстка плюс анимация на WP

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Закрыт11 заявок1053 просмотра

Сам проект на WordPress. Нужно сверстать одну страницу плюс подключить анимацию 

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WordPress
3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
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