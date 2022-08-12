Необходимо внести изменения на сайте, используя плагин AdvancedCustomFields. Исправьте высоту блоков, добавьте ссылки на фотозвиты и видеообзоры, а также измените порядок отображения блоков на мобильной версии страниц объектов. Включает правки для страниц котеджей и жилых комплексов.