Реализовать доработки сайта на joomla

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Закрыт2 заявки255 просмотров

Здравствуйте. 

Необходимо реализовать доработки на сайте Joomla, шаблон Newskit (не лицензия):

1. Правка хедера и устранение горизонтального скролла.

2. Проверить и установить правила редиректов.

3. На страницах разделов сделать вывод материалов подкатегорий

4. Исправить отображение материалов в «Новости команд»

5. Установить Московское время на сайт.

6. Исправить некорректное отображение шрифта.

7. Изменить надписи личного кабинет «My  account / Sign in» на русскоязычные.

8. Убрать ссылки из виджета материалов «Результаты»

9. Восстановить функционал визуального редактора PSpagebuilder, если возможно.

Сайт https://media-football.ru/

ТЗ прикрепляю. 

Все доступы есть, предоставлю, после выбора исполнителя.

Joomla
3 года назад
AlpospelMSK
Александр 
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