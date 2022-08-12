Необходимо внести изменения на сайте, используя плагин AdvancedCustomFields. Исправьте высоту блоков, добавьте ссылки на фотозвиты и видеообзоры, а также измените порядок отображения блоков на мобильной версии страниц объектов. Включает правки для страниц котеджей и жилых комплексов.
Реализовать доработки сайта на joomla
Здравствуйте.
Необходимо реализовать доработки на сайте Joomla, шаблон Newskit (не лицензия):
1. Правка хедера и устранение горизонтального скролла.
2. Проверить и установить правила редиректов.
3. На страницах разделов сделать вывод материалов подкатегорий
4. Исправить отображение материалов в «Новости команд»
5. Установить Московское время на сайт.
6. Исправить некорректное отображение шрифта.
7. Изменить надписи личного кабинет «My account / Sign in» на русскоязычные.
8. Убрать ссылки из виджета материалов «Результаты»
9. Восстановить функционал визуального редактора PSpagebuilder, если возможно.
Сайт https://media-football.ru/
ТЗ прикрепляю.
Все доступы есть, предоставлю, после выбора исполнителя.
Заявки фрилансеров
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