Написать свою админ. панель

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Закрыт8 заявок235 просмотров

Всем привет, нужен бекендчик который напишет админку с нуля. 

Сайт портфолио (небольшой) 6 страниц на каждом будет всего один экран.

Меню будет таким "ГЛАВНАЯ, МУЗЫКА, ВИДЕО, ФОТО, ШОУ И КОНТАКТЫ"

Особенности: на сайте есть поле, где пользователь может оставлять почту, нужно чтобы потом в админ. панели их можно было экспортировать одним файлом (база данных).

Страница МУЗЫКА – когда люди посещают эту страницу, им нужно увидеть, проиграть и услышать текущие песни, которые мы там разместили. Вы получите эти песни через Spotify или Beatport. Это делается для того, чтобы проигрыватель воспроизводил правильно и отображал правильную обложку альбома. Также важно убедиться, что песни воспроизводятся по одной, когда люди нажимают кнопку воспроизведения. Поэтому важно знать, что если кто-то играет одну песню, а затем переходит к следующей песне, не останавливая вручную первую песню, следующая песня будет воспроизводиться и автоматически остановит первую песню, которую они играли.  

Страница ВИДЕО. Нам нужно будет добавить к ней и, конечно же, любые ссылки на YouTube, которые мы добавим туда, чтобы люди могли смотреть видео. Опять же, нам нужна панель администратора на случай, если мы сами захотим удалить или изменить ссылки. Помните, важно знать, что если кто-то воспроизводит одно видео, а затем переходит к следующему видео, не останавливая вручную первое видео, следующее видео будет воспроизводиться и автоматически остановит первое видео, которое они воспроизводили. 

Страница ФОТО — мы будем загружать фотографии, которые хотим отобразить, но, конечно, как всегда, для этого нам нужна панель администратора.

Страница ШОУ – нам нужно иметь возможность обновляться с нашей стороны, так как нам потребуется простой доступ для ввода даты шоу, страны и города шоу и названия места, где будет проходить шоу. Важно помнить, что любые даты, которые мы вводим, должны автоматически отображаться в правильном хронологическом порядке дат.

От вас Цены, сроки и вопросы. 

Если прочитали написать в начали "Прочитал".

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