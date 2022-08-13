Правка блоків сайту на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки147 просмотров

Є сайт https://novobudova.pro/

1. Задача

На ньому є 2 сторінки де потрібно внести правки:

https://novobudova.pro/kotedzhi/family-house/ --- типова сторінка котеджів

https://novobudova.pro/novobudovy/zhk-parkovyj-5/ --- типова сторінка ЖК

Всі поля зроблені за допомогою плагіна AdvancedCustomFields

Є блоки як на скріні 1

Що потрібно зробити:

-одної висоти

-фотозвіт зліва - перехід на сторінку з фотозвітом по кнопці, потрібно зробити весь блок посиланням, при натисненні на любе місце блока переходимо за посиланням

- відеоогляд - стоїть картинка яка грузиться у полях, перехід на огляд на ютуб по кліку на кнопку - як потрібно:

є відео на ютуб, 

на сайті замість картинки має бути воно, код його вставляється у полях

Кнопку біля відео дати посилання на наш ютуб канал

2. Задача

Скрін 2

Є сторінка об'єкту 

-продаж квартир, землі і тд по пунктах меню

коли відкриваємо уже сторінку об'єкту ми бачимо блоки: Інформація: та ОСТАННЯ квартира у комплексі! - це опис

потрібно: опис дати на такому фоні блоком як Інформація

при перегляді з мобільного йде спочатку слайдер, помім опис, потім Інформація

Потрібно змінити порядок блоків: блоки опис та Інформація поміняти місцями

WordPress
3 года назад
Cooper99
Юрий 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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$25
1 день
Escrow
Все добре
Було приємно працювати.

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vitaliy_scripter
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