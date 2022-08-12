Правки и доработки на Bitrix, большой проект

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок409 просмотров

Есть большой проект, нужно сделать много правок и доработок по ТЗ.

На эти правки нужен программист с большим опытом на Bitrix, знание АСПРО будет преимуществом.

Около 500 различных правок

3 года назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
28 лет
4 года в сервисе
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Ярослав
 
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Системы управления (CMS)
Максим
 
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2 года назад
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Георгий
 
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