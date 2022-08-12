Улучшить СSS блога на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1055 просмотров

Добрый день,

Необходимо внести дополнения в СSS или подправить шаблон на вордпресс для улучшения внешнего вида страницы с постами.

Пример страницы: https://healthspace.plus/is-being-hungry-or-fasting-a-bad-thing/

WordPress
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