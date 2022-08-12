Требуется добавить кнопку оплаты товара и интегрировать платежную систему на платформе WordPress. Ожидается подробное описание процесса, чтобы в дальнейшем можно было самостоятельно реализовать это на новом хостинге.
Wp all import pro
Здравствуйте, в wp all import импортирует товар вариативный обуви 40,41,42,43,44,45,46 размер из xml.Но 1 размер 40 он не отображается в вариации. 41-46 отображает и количество онлайн обновляет. А вот 40 размер создаётся как сам товар или что. Помогите решить , первый раз столкнулся с wp all import :)
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