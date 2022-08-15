Есть сайт по продаже брендовой одежды реализованный на woocommerce. Сам сайт посажен на wordpress кастомно. Без использования конструкторов и готовых тем. (Голая HTML вёрстка с последующей посадкой).

В чём суть проблемы: У нас на сайте вариативные товары (те что имеют доп. параметры, такие как размер https://prnt.sc/Kfw8poDLLpRe , цвет https://prnt.sc/XTHgie0d5STJ и прочее)

И при фильтрации по одному из таких параметров, например, размеру - в результатах фильтрации выдаются хоть и верные товары, но даже те, которых "НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ"

Пример: вот для куртки http://joxi.ru/Q2KoBM6uyNXXx2 поставил статус "немає в наявності" и сохранил. А куртка (даже при том что её нет в наличии) - выдается в результатах

http://joxi.ru/12MoN0duwvX8wr

Надо чтобы выдавались только те товары которые в наличии.