Требуется натянуть готовую верстку на любую CMS с возможностью редактирования всех надписей. Необходима поддержка трех языковых версий: укр, рус и англ в зависимости от региона пользователя. Бюджет составляет 2000 грн. Архив с версткой приложен.
Настроить фильтрацию на магазине Woocomerce Wordpress
Есть сайт по продаже брендовой одежды реализованный на woocommerce. Сам сайт посажен на wordpress кастомно. Без использования конструкторов и готовых тем. (Голая HTML вёрстка с последующей посадкой).
В чём суть проблемы: У нас на сайте вариативные товары (те что имеют доп. параметры, такие как размер https://prnt.sc/Kfw8poDLLpRe , цвет https://prnt.sc/XTHgie0d5STJ и прочее)
И при фильтрации по одному из таких параметров, например, размеру - в результатах фильтрации выдаются хоть и верные товары, но даже те, которых "НЕМАЄ В НАЯВНОСТІ"
Пример: вот для куртки http://joxi.ru/Q2KoBM6uyNXXx2 поставил статус "немає в наявності" и сохранил. А куртка (даже при том что её нет в наличии) - выдается в результатах
Надо чтобы выдавались только те товары которые в наличии.
Заявки фрилансеров
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