Настройка внешности сайта на CMS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки355 просмотров

Здравствуйте, есть сайт футболок, пока он на стандартном шаблоне CMS-ки. Есть возможность его модернизировать с помощью CSS и Java. А так же есть готовые "куски"-шаблоны в виде кода, с которыми тоже можно работать, включая и выключая модули. Мне нужна помощь в настройке шаблона и нужен человек, который в этом разбирается. С правами доступа разберемся или же будем работать через удаленный рабочий стол вместе. Предлагайте свои услуги и цены. Подключимся, покажу сайт и CMS, подумаем, что можно с этим сделать.

CSSJava
3 года назад
bookofsky
Алексей 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Шахзод
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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