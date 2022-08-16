Необходимо решить проблему с отображением картинки на сайте Битрикс в мобильной версии. Картинка заменена, но выглядит нечеткой, несмотря на соответствие размерам. Требуется анализ ситуации и исправление ошибки.
Настройка внешности сайта на CMS
Здравствуйте, есть сайт футболок, пока он на стандартном шаблоне CMS-ки. Есть возможность его модернизировать с помощью CSS и Java. А так же есть готовые "куски"-шаблоны в виде кода, с которыми тоже можно работать, включая и выключая модули. Мне нужна помощь в настройке шаблона и нужен человек, который в этом разбирается. С правами доступа разберемся или же будем работать через удаленный рабочий стол вместе. Предлагайте свои услуги и цены. Подключимся, покажу сайт и CMS, подумаем, что можно с этим сделать.
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