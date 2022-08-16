Требуется разобраться с модулем Referral на Drupal 7. Необходима настройка для создания уникальных ссылок и корректной регистрации пользователей. Также нужно добавить поле для ввода кода реферала на форме регистрации, чтобы пользователи могли регистрироваться под рефералом.
Помощь по Wordpress
Добрый день
может, кто то помочь? куда копать
Нужно изменить 2 слова на укр.
Wordpress
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