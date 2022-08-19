Внести измененя на сайте и части админки Simpla CMS (OKAY CMS).

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка228 просмотров

Добрый день.

Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).

Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести некоторые измененя на сайте и

переработать часть админки под наши потребности.

Напишите Ваш опыт с данной cms

Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки

переносятся на рабочий сайт.

ТЗ

1

В разделе ЗАЯВКИ

Под кнопкой

Дата/Номер заказа/Принт

Для комментария выделена одна строка.

Нужно сделать:

Если комментарий не помещается в одну строку – нужно чтобы количество строк добавлялось по мере

необходимости автоматически. Комментарий печатается и не поместился в одну

строку – поле ввода увеличилось до двух строк, не поместился в две строки – увеличилось

до 3 строк и т.д.

2

В разделе ЗАЯВКИ

Под кнопкой

Дата/Номер заказа/Принт

Поле комментария.

Когда начинается ввод – Дата/№ заказа мгновенно окрашиваются в красный цвет, но когда

мы удаляем комментарий Дата/№ заказа остаются красными, пока не обновишь

страницу.

Нужно сделать:

Как только комментарий удален - Дата/№ заказа мгновенно окрашиваются в черный цвет

3

На карточке товара в украинской версии будет не:

ОПТОВІ ЦІНИ

А как и по русски:

ОПТ

См. рисунок в приложении.

4

Для товаров с возможностью выбора свойств, заменить его отображение на более воспринимаемое

– см. рисунок в приложении

Дизайн кнопки выпадающего списка – как кнопка выпадающего списка, которая есть в

корзине, при переходе на оформление товара, только с красной стрелкой.

Выравнивание текста в выпадающем списке по левому краю

Высота выпадающего списка – как высота кнопки «В корзину»

Ширина выпадающего списка – как ширина картинки изображения товара.

Сделать все необходимые выравнивания элементов

Выполнить дизайн отображения информации для товаров с возможностью выбора свойств согласно

приведенным изображениям для мобильной версии и компьютерной версии

5

На мобильных телефонах

Шапка имеет не удобный для восприятия вид

Нужно сделать согласно изображения в приложении

Как вариант – путем расположения элементов более оптимально

НА КОМПЬЮТЕРЕ И ПЛАНШЕТЕ ВСЁ ОК - ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО

6

Сделать одинаковые зазоры слева и справ (выравнивание) - согласно изображения в

приложении

7

При разворачивании меню в компьютерной версии – ширина кнопок меню уменьшается

из-за появления бегунка прокрутки.

Нужно чтобы ширина кнопок меню была не меньше начальной ширины до разворачивания – или путем

появления бегунка прокрутки справа от меню (предпочтительнее) или изначально

кнопки меню сделать шире на ширину бегунка.

8

Изменить вид футера (низа страницы), согласно изображения в приложении

Левый край слова BIOTINT выравнивается по левому краю 3 в номере +380502514466 (не по плюсу)

3 года назад
kositskiy
Геннадий 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$50
2 дня
Escrow
Я доволен работой
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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