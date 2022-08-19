Необходимо восстановить работоспособность форм на сайте WordPress и закрыть ненужный контент от индексации. Ищем специалиста по данной CMS для выполнения этой и других задач по сайтам на этом движке.
Внести измененя на сайте и части админки Simpla CMS (OKAY CMS).
Добрый день.
Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).
Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести некоторые измененя на сайте и
переработать часть админки под наши потребности.
Напишите Ваш опыт с данной cms
Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки
переносятся на рабочий сайт.
ТЗ
1
В разделе ЗАЯВКИ
Под кнопкой
Дата/Номер заказа/Принт
Для комментария выделена одна строка.
Нужно сделать:
Если комментарий не помещается в одну строку – нужно чтобы количество строк добавлялось по мере
необходимости автоматически. Комментарий печатается и не поместился в одну
строку – поле ввода увеличилось до двух строк, не поместился в две строки – увеличилось
до 3 строк и т.д.
2
В разделе ЗАЯВКИ
Под кнопкой
Дата/Номер заказа/Принт
Поле комментария.
Когда начинается ввод – Дата/№ заказа мгновенно окрашиваются в красный цвет, но когда
мы удаляем комментарий Дата/№ заказа остаются красными, пока не обновишь
страницу.
Нужно сделать:
Как только комментарий удален - Дата/№ заказа мгновенно окрашиваются в черный цвет
3
На карточке товара в украинской версии будет не:
ОПТОВІ ЦІНИ
А как и по русски:
ОПТ
См. рисунок в приложении.
4
Для товаров с возможностью выбора свойств, заменить его отображение на более воспринимаемое
– см. рисунок в приложении
Дизайн кнопки выпадающего списка – как кнопка выпадающего списка, которая есть в
корзине, при переходе на оформление товара, только с красной стрелкой.
Выравнивание текста в выпадающем списке по левому краю
Высота выпадающего списка – как высота кнопки «В корзину»
Ширина выпадающего списка – как ширина картинки изображения товара.
Сделать все необходимые выравнивания элементов
Выполнить дизайн отображения информации для товаров с возможностью выбора свойств согласно
приведенным изображениям для мобильной версии и компьютерной версии
5
На мобильных телефонах
Шапка имеет не удобный для восприятия вид
Нужно сделать согласно изображения в приложении
Как вариант – путем расположения элементов более оптимально
НА КОМПЬЮТЕРЕ И ПЛАНШЕТЕ ВСЁ ОК - ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО
6
Сделать одинаковые зазоры слева и справ (выравнивание) - согласно изображения в
приложении
7
При разворачивании меню в компьютерной версии – ширина кнопок меню уменьшается
из-за появления бегунка прокрутки.
Нужно чтобы ширина кнопок меню была не меньше начальной ширины до разворачивания – или путем
появления бегунка прокрутки справа от меню (предпочтительнее) или изначально
кнопки меню сделать шире на ширину бегунка.
8
Изменить вид футера (низа страницы), согласно изображения в приложении
Левый край слова BIOTINT выравнивается по левому краю 3 в номере +380502514466 (не по плюсу)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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