Добрый день.

Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).

Есть сайт на Simpla CMS, нужно внести некоторые измененя на сайте и

переработать часть админки под наши потребности.

Напишите Ваш опыт с данной cms

Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки

переносятся на рабочий сайт.

ТЗ

1

В разделе ЗАЯВКИ

Под кнопкой

Дата/Номер заказа/Принт

Для комментария выделена одна строка.

Нужно сделать:

Если комментарий не помещается в одну строку – нужно чтобы количество строк добавлялось по мере

необходимости автоматически. Комментарий печатается и не поместился в одну

строку – поле ввода увеличилось до двух строк, не поместился в две строки – увеличилось

до 3 строк и т.д.

2

В разделе ЗАЯВКИ

Под кнопкой

Дата/Номер заказа/Принт

Поле комментария.

Когда начинается ввод – Дата/№ заказа мгновенно окрашиваются в красный цвет, но когда

мы удаляем комментарий Дата/№ заказа остаются красными, пока не обновишь

страницу.

Нужно сделать:

Как только комментарий удален - Дата/№ заказа мгновенно окрашиваются в черный цвет

3

На карточке товара в украинской версии будет не:

ОПТОВІ ЦІНИ

А как и по русски:

ОПТ

См. рисунок в приложении.

4

Для товаров с возможностью выбора свойств, заменить его отображение на более воспринимаемое

– см. рисунок в приложении

Дизайн кнопки выпадающего списка – как кнопка выпадающего списка, которая есть в

корзине, при переходе на оформление товара, только с красной стрелкой.

Выравнивание текста в выпадающем списке по левому краю

Высота выпадающего списка – как высота кнопки «В корзину»

Ширина выпадающего списка – как ширина картинки изображения товара.

Сделать все необходимые выравнивания элементов

Выполнить дизайн отображения информации для товаров с возможностью выбора свойств согласно

приведенным изображениям для мобильной версии и компьютерной версии

5

На мобильных телефонах

Шапка имеет не удобный для восприятия вид

Нужно сделать согласно изображения в приложении

Как вариант – путем расположения элементов более оптимально

НА КОМПЬЮТЕРЕ И ПЛАНШЕТЕ ВСЁ ОК - ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО

6

Сделать одинаковые зазоры слева и справ (выравнивание) - согласно изображения в

приложении

7

При разворачивании меню в компьютерной версии – ширина кнопок меню уменьшается

из-за появления бегунка прокрутки.

Нужно чтобы ширина кнопок меню была не меньше начальной ширины до разворачивания – или путем

появления бегунка прокрутки справа от меню (предпочтительнее) или изначально

кнопки меню сделать шире на ширину бегунка.

8

Изменить вид футера (низа страницы), согласно изображения в приложении

Левый край слова BIOTINT выравнивается по левому краю 3 в номере +380502514466 (не по плюсу)