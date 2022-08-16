Отладка сайта битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок434 просмотра

Нужно провести проверку сайта на битриксе, отладить производительность, устранить ошибки безопасности по рекомендации сканера уязвимостей

3 года назад
denvor
Денис 
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Системы управления (CMS)
Максим
 
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