Требуется разработчик для редизайна интернет-магазина на платформе Open Cart. Необходимо перенести новый верстка на существующий функционал с учетом схожей структуры. Ожидается работа с уже подготовленным дизайном.
Opencart
Нужны правки Opencart. ТЗ прикладываю
Заявки фрилансеров
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