Требуется разработчик для редизайна интернет-магазина на платформе Open Cart. Необходимо перенести новый верстка на существующий функционал с учетом схожей структуры. Ожидается работа с уже подготовленным дизайном.
Модификация подраздела админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)
Добрый день.
Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).
Есть сайт на Simpla CMS, нужно доработать часть админки и подправить баг на сайте.
Напишите Ваш опыт с данной cms
Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки
переносятся на рабочий сайт.
ТЗ
Все делаем для мобильной версии
1
В разделе ЗАЯВКИ
Все столбики в заявке нужно обозначить контуром, чтобы было понятно, что это кнопки
См. рисунок TZ-IMAGE-1 в приложении.
2
В разделе ЗАЯВКИ
Под кнопкой
Дата/Номер заказа/Принт
Под полем комментария нужно создать поле для фото заказа
См. рисунок TZ-IMAGE-2 в приложении.
Стрелочка вниз открывает при нажатии подраздел с фотографиями.
По умолчанию стрелочка не нажата, фотографии скрыты
Если фотографии есть – то стрелочка красного цвета.
Если фотографий нет – то стрелочка серого цвета.
При нажатии на красную стрелочку «вниз» открываются ранее сделанные фотографии и
добавляются инструменты в поле фото заказа, сама стрелочка меняется на красную
стрелочку «вверх».
См. рисунок TZ-IMAGE-3 в приложении.
По умолчанию активен инструмент просмотра и он подсвечен зеленым цветом (глаз)
При этом активном инструменте нажатие на любое фото вызывает ее просмотр
См. рисунок TZ-IMAGE-4 в приложении.
На полях фото указана дополнительная информация о заказе к которому относится фото (номер заказа, дата заказа, номер фото из общего количества фото, Покупатель и его основной способ связи телефон)
Правее от инструмента просмотра находится инструмент удаления.
Если нажать на него – он окрашивается в красный цвет, а инструмент просмотра в серый.
См. рисунок TZ-IMAGE-5 в приложении.
При этом активном инструменте нажатие на любое фото вызывает ее удаление
См. рисунок TZ-IMAGE-6 в приложении.
Правее от инструмента удаления находится инструмент добавления.
Если нажать на него – инструмент удаления окрашивается в серый цвет, а инструмент просмотра
в зеленый (он становится активным). И появляется окно добавления фото.
См. рисунок TZ-IMAGE-7 в приложении.
И можно добавить сюда новое фото – из памяти телефона или создать снимок камерой.
Новое фото добавляется в конце сделанных ранее фотографий.
Это новое фото должно сохраняться в специальную отдельную папку на сервере ORDERS-IMAGES
Порядок фотографий можно менять перетаскиванием пальцем.
(Похожее решение сделано для картинок для товаров)
Если нажать на красную стрелочку вверх – все сворачивается и возвращается к виду
См. рисунок TZ-IMAGE-2 в приложении.
Если фотографий нет – то стрелочка вниз серого цвета.
См. рисунок TZ-IMAGE-8 в приложении.
Нажатие на серую стрелочку вниз вызывает предложение добавления фото и появление состояния
инструментов и стрелочки как
См. рисунок TZ-IMAGE-7 в приложении.
Если фото добавлено – переходим к виду
См. рисунок TZ-IMAGE-3 в приложении.
Если фото не добавлено – переходим к виду
См. рисунок TZ-IMAGE-8 в приложении.
3
На сайте, после того как нажимаем кнопку оформить в корзине – появляется страница
оформления заказа.
На этой странице есть кнопка выбора страны
На компьютерной версии все работает корректно.
А на мобильной версии список стран заполняет только до половины экрана.
См. рисунок TZ-IMAGE-9 в приложении.
Необходимо сделать до конца экрана.
Файлы фотошопа psd прикрепил, чтобы взять из них графические элементы.
Могу графические элементы выслать отдельно при необходимости
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется изменить и настроить новый официальный шаблон Joomla+classfieds для заброшенной доски объявлений. Необходимо адаптировать шаблон под существующий контент и улучшить функциональность.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать функционал корзины на сайте WordPress с использованием плагина EasyCart. В задачи входит добавление/убирание поля на странице заказа, валидация ссылок, введенных клиентом, и внедрение спецпредложений в корзину. Спецпредложения должны отображаться только при отсутствии акционных товаров в корзине.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо выполнить доработки по проекту на Wordpress. Задачи включают сборку стартовой страницы из установленной темы, удаление ненужных блоков и выполнение других мелких изменений на сайте. Ничего не нужно верстать с нуля.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка сайта на WordPress с вынесением каждой услуги из раздела «Услуги» на отдельные страницы. Необходимо также разработать минимальный дизайн для каждой страницы. Текст на страницах может быть любым.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Необходимо найти и устранить проблему с отображением SEO страниц фильтра в OCFilter для Opencart. Проблема заключается в некорректной работе ссылок третьего уровня, которые не отображаются должным образом. Требуется обеспечить правильную настройку ссылок, чтобы страницы с SEO корректно отображались в каталоге, особенно для фильтрации по производителям.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется исправить шаблон на сайте интернет-магазина на платформе OKAY CMS, чтобы устранить проблему с двойными заголовками на страницах. Необходимо сделать так, чтобы заголовок отображался только один. Работы нужно выполнить аккуратно и в срок до понедельника. Бюджет на выполнение задачи составляет 700 рублей.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется помощь в редактировании контента на Wordpress. Необходимо изменить два слова на украинском языке. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом работы с CMS.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разобраться с модулем Referral на Drupal 7. Необходима настройка для создания уникальных ссылок и корректной регистрации пользователей. Также нужно добавить поле для ввода кода реферала на форме регистрации, чтобы пользователи могли регистрироваться под рефералом.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать корпоративный сайт на WordPress, добавив новые пункты меню и исправив верстку некоторых элементов. Также требуется обновление движка и плагинов, включая решение проблем с модулем конструктора Elementor. Подробное техническое задание будет предоставлено исполнителю.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад