Добрый день.

Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).

Есть сайт на Simpla CMS, нужно доработать часть админки и подправить баг на сайте.

Напишите Ваш опыт с данной cms

Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки

переносятся на рабочий сайт.

ТЗ

Все делаем для мобильной версии

1

В разделе ЗАЯВКИ

Все столбики в заявке нужно обозначить контуром, чтобы было понятно, что это кнопки

См. рисунок TZ-IMAGE-1 в приложении.

2

В разделе ЗАЯВКИ

Под кнопкой

Дата/Номер заказа/Принт

Под полем комментария нужно создать поле для фото заказа

См. рисунок TZ-IMAGE-2 в приложении.

Стрелочка вниз открывает при нажатии подраздел с фотографиями.

По умолчанию стрелочка не нажата, фотографии скрыты

Если фотографии есть – то стрелочка красного цвета.

Если фотографий нет – то стрелочка серого цвета.

При нажатии на красную стрелочку «вниз» открываются ранее сделанные фотографии и

добавляются инструменты в поле фото заказа, сама стрелочка меняется на красную

стрелочку «вверх».

См. рисунок TZ-IMAGE-3 в приложении.

По умолчанию активен инструмент просмотра и он подсвечен зеленым цветом (глаз)

При этом активном инструменте нажатие на любое фото вызывает ее просмотр

См. рисунок TZ-IMAGE-4 в приложении.

На полях фото указана дополнительная информация о заказе к которому относится фото (номер заказа, дата заказа, номер фото из общего количества фото, Покупатель и его основной способ связи телефон)

Правее от инструмента просмотра находится инструмент удаления.

Если нажать на него – он окрашивается в красный цвет, а инструмент просмотра в серый.

См. рисунок TZ-IMAGE-5 в приложении.

При этом активном инструменте нажатие на любое фото вызывает ее удаление

См. рисунок TZ-IMAGE-6 в приложении.

Правее от инструмента удаления находится инструмент добавления.

Если нажать на него – инструмент удаления окрашивается в серый цвет, а инструмент просмотра

в зеленый (он становится активным). И появляется окно добавления фото.

См. рисунок TZ-IMAGE-7 в приложении.

И можно добавить сюда новое фото – из памяти телефона или создать снимок камерой.

Новое фото добавляется в конце сделанных ранее фотографий.

Это новое фото должно сохраняться в специальную отдельную папку на сервере ORDERS-IMAGES

Порядок фотографий можно менять перетаскиванием пальцем.

(Похожее решение сделано для картинок для товаров)

Если нажать на красную стрелочку вверх – все сворачивается и возвращается к виду

См. рисунок TZ-IMAGE-2 в приложении.

Если фотографий нет – то стрелочка вниз серого цвета.

См. рисунок TZ-IMAGE-8 в приложении.

Нажатие на серую стрелочку вниз вызывает предложение добавления фото и появление состояния

инструментов и стрелочки как

См. рисунок TZ-IMAGE-7 в приложении.

Если фото добавлено – переходим к виду

См. рисунок TZ-IMAGE-3 в приложении.

Если фото не добавлено – переходим к виду

См. рисунок TZ-IMAGE-8 в приложении.

3

На сайте, после того как нажимаем кнопку оформить в корзине – появляется страница

оформления заказа.

На этой странице есть кнопка выбора страны

На компьютерной версии все работает корректно.

А на мобильной версии список стран заполняет только до половины экрана.

См. рисунок TZ-IMAGE-9 в приложении.

Необходимо сделать до конца экрана.

Файлы фотошопа psd прикрепил, чтобы взять из них графические элементы.

Могу графические элементы выслать отдельно при необходимости