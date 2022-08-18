Пациент topsupps.by

Есть такая проблема в SEO страницах фильтра

Для примера

создана страница с SEO в фильтре -Протеин Польский, который должен отображаться в каталоге Протеины (белки) при установке отметки производителя Польша, но ссылка там правильно не хочет прописываться т.е. если в SEO странице ставишь правильную ссылку в виде proteiny-belki/strana-proizvoditel/polsha (фото первое- параметр фильтра) то показывается стандартная страница, ежели в параметре фильтра прописываешь ссылку strana-proizvoditel/polsha то на сайте в любой категории при выборе Польши показывается настроенная SEO страница (сейчас это можно видеть на сайте)

Замечена такая особенность, когда ссылку ставишь третьего уровня, то SEO перестает работать.

Найти и исправить причину, чтобы при указании ссылки на SEO страницах все правильно работало