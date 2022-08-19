Нужно доработать сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок1271 просмотр

Вынести каждую услугу из раздела «Услуги» на отдельные страницы+минимальный дизайн к каждой странице,текст любой

WordPress
3 года назад
izmagor
Игорь 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Данило
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
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Валентин
 
58 лет
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Наира
 
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