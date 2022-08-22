Требуется разработчик для редизайна интернет-магазина на платформе Open Cart. Необходимо перенести новый верстка на существующий функционал с учетом схожей структуры. Ожидается работа с уже подготовленным дизайном.
Сделать сайт на Битрикс
https://www.1c-bitrix.ru/solutions/med/site/
Необходимо реализовать сайт медицинского учреждения, с помощью готового решения https://meddemo.1c-bitrix.ru/about/index.php
Так же потребуется интеграция с 1С версия https://solutions.1c.ru/catalog/clinic
Желательно опыт работы с данным решением и примеры работ.
Нужна ориентировочная стоимость без учета самого битрикс и шаблона.
Заявки фрилансеров
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