Необходимо внести правки на веб-проект, используя системы управления контентом (CMS). Проведите оценку и выполните мелкие доработки согласно заданию.
Внедрить правки на сайте CMS Bitrix
Есть сайт: https://avangard-avto-kazan.ru/
Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1MjYfZvPhU1pmPOivc2nnhTOUIojBsPrG37p08q2r5_g/edit#
Нужно внедрить правки по следующим пунктам: 7, 7.2, 16, 17, 18, 21, 24.1, 25, 27
От вас нужна оценка по каждому из пунктов (в часах и деньгах). Постоплата. Выполнили работу, проверил, оплатил. Работа по БС.
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