Внедрить правки на сайте CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка374 просмотра

Есть сайт: https://avangard-avto-kazan.ru/

Есть ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1MjYfZvPhU1pmPOivc2nnhTOUIojBsPrG37p08q2r5_g/edit#

Нужно внедрить правки по следующим пунктам: 7, 7.2, 16, 17, 18, 21, 24.1, 25, 27

От вас нужна оценка по каждому из пунктов (в часах и деньгах). Постоплата. Выполнили работу, проверил, оплатил. Работа по БС.

3 года назад
nogval
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Бизнес
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Правки на ВП

    Необходимо внести правки на веб-проект, используя системы управления контентом (CMS). Проведите оценку и выполните мелкие доработки согласно заданию.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Проект по крипте на WP

    Требуется разработать крипто-обменник на платформе WordPress. Обеспечить интеграцию с FINANA для приема фиата. Проект включает в себя взаимодействие с другими проектами на WP и ОС.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проект на ВП

    Требуется развернуть проект на WordPress, проверить текущую сборку и добавить украинский язык. Необходимо установить валюту UAH и подключить доставку через плагин Новой почты с выбором отделений. Магазин будет специально для женского белья, важно также проверить работоспособность на стейдже.

    Node.js
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2 задачи по сайту на битриксе

    Требуется выполнить 3 задачи по сайту на Битрикс. Первая задача - ускорить работу сайта, решив проблемы с тормозами при выборе коллекции. Вторая задача - исправить фильтр, чтобы при выборе производителя отображались только соответствующие коллекции. Необходимы опыт и навыки работы с CMS Битрикс.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на Битрикс

    Требуется разработка сайта для медицинского учреждения с использованием готового решения на Битрикс. Необходима интеграция с 1С. Приветствуется наличие опыта работы с данной платформой и примеры выполненных проектов. Укажите ориентировочную стоимость, без учета стоимости Битрикс и шаблона.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт на wordpress на другой хостинг

    $20

    Необходимо перенести сайт на WordPress с первого хостинга на второй, где уже находится сайт на MODX. Новый сайт на WordPress должен разместиться в отдельной папке, чтобы оба сайта функционировали на одном домене. Ожидается создание структуры: site.com для MODX и site.com/wp для WordPress.

    MODXWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Opencart

    Необходимы правки в системе управления Opencart согласно приложенному техническому заданию. Исполнитель должен учесть все указанные требования и внести необходимые изменения в функционал и дизайн системы.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Модификация подраздела админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

    Требуется программист для доработки админки на Simpla CMS (OKAY CMS). Необходимо внести изменения в раздел Заявки и исправить баги на мобильной версии сайта. Работа включает обозначение контуров кнопок, добавление поля для фото, настройку инструментов просмотра и удаления фотографий, а также исправление отображения списка стран на мобильной версии. Все работы выполняются на копии сайта.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка функционала корзины на сайте Wordpress (плагин EasyCart)

    Необходимо доработать функционал корзины на сайте WordPress с использованием плагина EasyCart. В задачи входит добавление/убирание поля на странице заказа, валидация ссылок, введенных клиентом, и внедрение спецпредложений в корзину. Спецпредложения должны отображаться только при отсутствии акционных товаров в корзине.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки по проекту Wordpress

    $20

    Необходимо выполнить доработки по проекту на Wordpress. Задачи включают сборку стартовой страницы из установленной темы, удаление ненужных блоков и выполнение других мелких изменений на сайте. Ничего не нужно верстать с нуля.

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад