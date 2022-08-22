Требуется разработчик для редизайна интернет-магазина на платформе Open Cart. Необходимо перенести новый верстка на существующий функционал с учетом схожей структуры. Ожидается работа с уже подготовленным дизайном.
Проект по крипте на WP
проект по крипте на WP
Так же есть другие проекты на ВП и ОС
Задание
Нужно сделать крипто-обменник.
За приём фиата отвечает FINANA.
Заявки фрилансеров
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