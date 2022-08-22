Проект на ВП

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1020 просмотров

Дизайн по нему

https://www.figma.com/file/V7FXjSRsF7luU7I3RlASeI/MONIS-Web-Site?node-id=0%3A1

Надо развернуть то, что есть и проверить что там собрано

В проект надо будет добавить укр.язык

валюту UAH

Подключить доставку (Новой почты плагин с выбором отделений)

Магазин будет по женскому белью

Сможете у себя развернуть на стейдже, чтобы проверить сборку?

Node.js
3 года назад
Cyxik
58 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Дэниел
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
16 отзывов
3 года назад
#1
Системы управления (CMS)
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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Алина
 
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Евгений
 
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Валерий
 
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14 минут назад
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