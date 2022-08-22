Дизайн по нему

https://www.figma.com/file/V7FXjSRsF7luU7I3RlASeI/MONIS-Web-Site?node-id=0%3A1

Надо развернуть то, что есть и проверить что там собрано

В проект надо будет добавить укр.язык

валюту UAH

Подключить доставку (Новой почты плагин с выбором отделений)

Магазин будет по женскому белью

Сможете у себя развернуть на стейдже, чтобы проверить сборку?