Необходимо внедрить правки на сайте, работающем на CMS Bitrix, согласно пунктам 7, 7.2, 16, 17, 18, 21, 24.1, 25, 27 из предоставленного ТЗ. Требуется оценка времени выполнения и стоимости по каждому пункту. Оплата производится по факту выполнения работы.
Доработки по проекту Wordpress
1. Из установленой темы собрать стартовую страницу как в примерах темы (Ничего не надо верстать с нуля)
2. Удалить ненужные блоки
3. Другие мелкие доработки по сайту
Заявки фрилансеров
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