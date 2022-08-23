Доработки по проекту Wordpress

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок945 просмотров

1. Из установленой темы собрать стартовую страницу как в примерах темы (Ничего не надо верстать с нуля)

2. Удалить ненужные блоки

3. Другие мелкие доработки по сайту

WordPress
3 года назад
ivanweblance1333
Алексеев 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дэниел
 
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#1
Системы управления (CMS)
Віталій
 
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