Проверить плагин Contact Form 7

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки203 просмотра

Проверить, почему не работает плагин обратной связи на WordPress, и устранить проблему. Сайт https://gavrish39.ru.

WordPress
3 года назад
akrasikova
Алёна 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Первый раз встречаю такого отзывчивого исполнителя! Это тот случай, когда сделано даже больше, чем требовалось. Михаил быстро нашёл причину проблемы, подробно описал, исправил, дал консультацию и рекомендации. Однозначно рекомендую. Контакт сохранила, буду обращаться.
Сотрудничество на высоте! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
3 года назад
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад
Алексей
 
52 года
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18 часов назад
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