Перенести сайт без CMS на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1364 просмотра

Нужно Перенести сайт https://rusdocs.ru/ на WordPress . Сайт без CMS весь контент храниться в базе данных. PDF файлы хранятся в корне сайта. Страниц много. Ручной перенос не подойдет. Нужно автоматизировать перенос плагинами либо другим способом. . 

WordPress
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