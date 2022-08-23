Необходимо внедрить правки на сайте, работающем на CMS Bitrix, согласно пунктам 7, 7.2, 16, 17, 18, 21, 24.1, 25, 27 из предоставленного ТЗ. Требуется оценка времени выполнения и стоимости по каждому пункту. Оплата производится по факту выполнения работы.
Перенести сайт без CMS на WordPress
Нужно Перенести сайт https://rusdocs.ru/ на WordPress . Сайт без CMS весь контент храниться в базе данных. PDF файлы хранятся в корне сайта. Страниц много. Ручной перенос не подойдет. Нужно автоматизировать перенос плагинами либо другим способом. .
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