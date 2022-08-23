Нужно Перенести сайт https://rusdocs.ru/ на WordPress . Сайт без CMS весь контент храниться в базе данных. PDF файлы хранятся в корне сайта. Страниц много. Ручной перенос не подойдет. Нужно автоматизировать перенос плагинами либо другим способом. .