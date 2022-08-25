Здравствуйте, нужно доработать тему Vikinger, а именно вывести BuddyPress функционал установленных плагинов на странице профиля и активности.

Были установлены плагины Activity Plus Reloaded, Activity Reactions Block, Suspend, Report for BuddyPress, BuddyPress Compliments,

Moderation Tools, Comment Like Dislike for BuddyPress Activity

Не отображается весь функционал в профиле. При этом пробовал другие темы, все работает.

Как я понял там в коде удалены автоматическое добавления этого в профиле, не знаю как это исправить.Например, модуль в этой теме проставляет Report везде, только не в активности.

Также подключить лайтбокс, с возможность увеличивание фотографии. Хотя-бы на постах.

Также если у вас есть готовое решения или наработки для BuddyPress под эту тему, обязательно выслушаю предложения.

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