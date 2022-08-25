Необходимо доработать CMS Unisite, добавив форму для загрузки документов, которая будет отправляться в админ панель и связываться с пользователями. Загруженные документы должны проверяться модераторами. После проверки будет отображаться статус с синей галочкой для прошедших, а неподходящие документы будут возвращаться с уведомлением и просьбой предоставить актуальную информацию.
Доработка темы Vikinger wordpress
Здравствуйте, нужно доработать тему Vikinger, а именно вывести BuddyPress функционал установленных плагинов на странице профиля и активности.
Были установлены плагины Activity Plus Reloaded, Activity Reactions Block, Suspend, Report for BuddyPress, BuddyPress Compliments,
Moderation Tools, Comment Like Dislike for BuddyPress Activity
Не отображается весь функционал в профиле. При этом пробовал другие темы, все работает.
Как я понял там в коде удалены автоматическое добавления этого в профиле, не знаю как это исправить.Например, модуль в этой теме проставляет Report везде, только не в активности.
Также подключить лайтбокс, с возможность увеличивание фотографии. Хотя-бы на постах.
Также если у вас есть готовое решения или наработки для BuddyPress под эту тему, обязательно выслушаю предложения.
Проект не коммерческий, игровое образовательное астросообщество.
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