Необходимо доработать тему Vikinger для WordPress, чтобы вывести BuddyPress функционал установленных плагинов на странице профиля и активности. Задачи включают исправление отображения функций, таких как Report в активности, а также подключение лайтбокса для увеличения фотографий на постах. Открыты к предложениям готовых решений для BuddyPress.
Отправка писем из WordPress через сервис
Раньше на сайте https://защитибренд.рф (работает на WordPress) отправка писем происходила стандартным способом, однако на данный момент нужно отправку писем сделать через сервис - аналогичный SendPulse, но не SendPulse. Так как он из Украины, а нужен Российский аналог. И его интеграция с WordPress - чтоб письма о заявках доходили админу. Оформление писем не важно
Заявки фрилансеров
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