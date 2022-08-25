Раньше на сайте https://защитибренд.рф (работает на WordPress) отправка писем происходила стандартным способом, однако на данный момент нужно отправку писем сделать через сервис - аналогичный SendPulse, но не SendPulse. Так как он из Украины, а нужен Российский аналог. И его интеграция с WordPress - чтоб письма о заявках доходили админу. Оформление писем не важно