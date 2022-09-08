Есть сайт с мангой. Тема для сайта madara встала криво (не работают некоторые настройки, поиск, может еще что-то) . При переустановке тоже самое.

Нужно либо починить имеющуюся тему, либо создать новый сайт, установить тему и перенести туда все данные.

Написать функцию (класс) для добавления новых тайтлов (манг) со всеми мета и тд.