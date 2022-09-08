Необходимо разработать функционал в Wordpress, который позволит пользователям добавлять посты в избранное. Также требуется возможность создавать категории для избранных постов, что упростит их организацию и доступ. Важно учитывать удобство интерфейса и простоту использования.
Помочь с сайтом на вордпресс
Есть сайт с мангой. Тема для сайта madara встала криво (не работают некоторые настройки, поиск, может еще что-то) . При переустановке тоже самое.
Нужно либо починить имеющуюся тему, либо создать новый сайт, установить тему и перенести туда все данные.
Написать функцию (класс) для добавления новых тайтлов (манг) со всеми мета и тд.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести готовую верстку сайта на modx или другую CMS. Требуется возможность добавления карточек товаров с текстом, фото и ценой через админку, а также добавление отзывов и новостей. Страница 'О нас' должна быть редактируемой. Главная страница, страница новостей и страница товара должны быть реализованы без сложных анимаций.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется специалист для доработки сайта на WordPress с изменениями в готовой теме. Необходимо оценить реализуемость функций и предоставить примерную стоимость. Бюджет сдельный. Подробное ТЗ доступно по ссылке.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка нескольких страниц сайта-конструктора на WordPress с использованием WPBakery Page Builder. Основные задачи: исправление слипшихся картинок, проблемы с формами и отображением в адаптиве, удаление лишних блоков. Подробное ТЗ будет предоставлено.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести правки на сайт, включая настройку редиректов, внедрение микроразметки в шаблон хлебных крошек и правки в форме обратной связи. Работа выполняется в админке MODX. Укажите вашу цену за выполнение задачи.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуются работы на сайте WordPress, включая верстку. Необходимо предоставить техническое задание и сроки выполнения. Если верстка невозможна, подключим специалиста. ТЗ прикреплено.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо доработать сайт на WordPress с использованием Elementor. Добавить в футер флажки для переключения между английским и турецким языками. При нажатии на флажок должен загружаться соответствующий контент и меню. Созданы меню на двух языках, требуется исправить загрузку меню при переключении языка.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать логотип для платформы Bitrix в стиле флат. Также требуется установить логотип на систему управления Bitrix. Ожидается современный и привлекательный дизайн, соответствующий требованиям бренда.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуются правки на сайте, созданном на платформе Symphony. Задача включает в себя внесение изменений и улучшений. Более подробная информация будет предоставлена в личном общении.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется исправить код на сайте, работающем на MODX, для улучшения скорости загрузки. Необходимо устранить ошибки и оптимизировать производительность сайта. Ждем профессионалов, знакомых с MODX.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад