Настроить WordPress

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  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки893 просмотра

К готовой верстке каталога необходимо подключить и настроить WordPress.

Требования:

- Управление каталогом продукции (несколько фото, описание, теги), статическими страницами и блогом(новости).

- Эргономичный, простой интерфейс

Оплата по факту выполненной работы

WordPress
3 года назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад
$150
7 дней
Escrow
Быстро. Вовремя. Качественно
Хорошо поработали !

Заявки фрилансеров

Артём
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 минут назад
27 отзывов
3 года назад
Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
3 года назад