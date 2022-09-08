Ищу только того, кто неоднократно настраивал такую интеграцию. Других - просьба не беспокоиться.

Уже сделали так, что в AmoCRM попадают заявки и заказы с сайта. Но

Проблема в том, что в AmoCRM не меняется статус заказа после оплаты на сайте

Обращусь только к тому, кто знает как именно эту задачу решить.

По бюджету предлагайте