Требуется помощь в восстановлении привязок доменов к 5 сайтам на Тильде после их слета в результате продления. Необходимо разобраться с настройками и восстановить работоспособность сайтов.
Правильно настроить интеграцию Wordpress Woocommerce с AmoCRM
Ищу только того, кто неоднократно настраивал такую интеграцию. Других - просьба не беспокоиться.
Уже сделали так, что в AmoCRM попадают заявки и заказы с сайта. Но
Проблема в том, что в AmoCRM не меняется статус заказа после оплаты на сайте
Обращусь только к тому, кто знает как именно эту задачу решить.
По бюджету предлагайте
Заявки фрилансеров
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