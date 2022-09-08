Правильно настроить интеграцию Wordpress Woocommerce с AmoCRM

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка946 просмотров

Ищу только того, кто неоднократно настраивал такую интеграцию. Других - просьба не беспокоиться.

Уже сделали так, что в AmoCRM попадают заявки и заказы с сайта. Но

Проблема в том, что в AmoCRM не меняется статус заказа после оплаты на сайте

Обращусь только к тому, кто знает как именно эту задачу решить.

По бюджету предлагайте

AmoCRMWooCommerceWordPress
3 года назад
igorleee
Сергей 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
3 года назад

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