Внести правки в шаблон сайта на WordPress

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Завершен4 заявки329 просмотров

Есть сайт с установленным шаблоном, в него нужно внести пару изменений.

Например, вырезать из готовой картинки логотип и установить.

Остальное ТЗ прилагаю.

WordPress
3 года назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$20
2 дня
Все прошло как по маслу. Рекомендую!
Рекомендую Ирину к сотрудничеству. Четко поставленное задание, своевременная оплата.

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Игорь
 
31 год
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год назад
6 отзывов
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Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
3 года назад
ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
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Валерий
 
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17 часов назад
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