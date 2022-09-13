Исправить ошибки на сайте с WordPress

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Закрыт2 заявки460 просмотров

Есть сайт, интернет магазин. Связка: вукомерс + шаблон на элементоре. Имеются проблемы:

  • После обновления вукомерса и элементора сайт падает с сообщением об ошибке и белый экран. –
  • Идет спам на сайт через контакт форму элементора
  • Появилась ошибка - смотрите приложенный файл.
ElementorWordPress
3 года назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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