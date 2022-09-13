Требуется подключить и настроить WordPress к готовой верстке каталога. Необходимо организовать управление каталогом продукции, статическими страницами и блогом с удобным интерфейсом. Оплата по факту выполненной работы.
Исправить ошибки на сайте с WordPress
Есть сайт, интернет магазин. Связка: вукомерс + шаблон на элементоре. Имеются проблемы:
- После обновления вукомерса и элементора сайт падает с сообщением об ошибке и белый экран. –
- Идет спам на сайт через контакт форму элементора
- Появилась ошибка - смотрите приложенный файл.
Заявки фрилансеров
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