Добавить номер телефона в шапку рядом с лого на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки175 просмотров

Добавить номер телефона в шапку рядом с лого на WP

Функции : При клике набор номера

WordPress
3 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Иван
 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
51 отзыв
3 года назад
Борис
 
41 год
3 года в сервисе
Был
16 дней назад
19 отзывов
3 года назад