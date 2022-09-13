Требуется подключить и настроить WordPress к готовой верстке каталога. Необходимо организовать управление каталогом продукции, статическими страницами и блогом с удобным интерфейсом. Оплата по факту выполненной работы.
Добавить номер телефона в шапку рядом с лого на WP
Добавить номер телефона в шапку рядом с лого на WP
Функции : При клике набор номера
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