Требуется опытный специалист по интеграции Wordpress Woocommerce с AmoCRM. Необходимо решить проблему с изменением статуса заказа после оплаты на сайте. Заявки и заказы уже поступают в AmoCRM, но статус не обновляется. Обращение только к тем, кто имеет опыт в данной настройке.