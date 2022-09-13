Требуется подключить и настроить WordPress к готовой верстке каталога. Необходимо организовать управление каталогом продукции, статическими страницами и блогом с удобным интерфейсом. Оплата по факту выполненной работы.
Внедрение разметок в WP + Woocommerce
Более подробно в прикрепленном ТЗ, на сайте установлен SEO плагин Rank Math
1.1. Разметка хлебных крошек
1.2 Разметка хлебных крошек для главной страницы
1.3. Разметка Организации
1.4. Разметка карточки товара
1.5. Разметка строки поиска
1.6. Разметка Open graph
1.7. Микроразметка для изображений
2. Удалить разметки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо исправить ошибки на сайте интернет-магазина, использующем WooCommerce и шаблон на Elementor. Проблемы включают белый экран после обновлений, спам через контактную форму и другие ошибки. Требуется опыт работы с WordPress и понимание работы с данными системами.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $350
Требуется адаптивная верстка сайта и установка на MODX. Необходимо настроить все блоки и формы согласно предоставленному макету главной страницы. Ожидаются примеры работ по верстке и MODX.Завершен3 года назад
Требуется добавить номер телефона в шапку сайта на WordPress. Номер должен располагаться рядом с логотипом и поддерживать функцию набора при клике. Необходимо учитывать удобство пользователей и корректное отображение на различных устройствах.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо устранить неполадки на сайте WordPress, связанные с ошибками плагина Really Simple SSL. Исправить критическую ошибку и обновить сайт для восстановления его работоспособности. Оплата и сроки по договоренности. Идеально, если исполнитель находится в Чехии.Завершен3 года назад
Требуется внести изменения в существующий шаблон сайта на WordPress. Среди задач — вырезка логотипа из готовой картинки и установка его на сайт. Дополнительное техническое задание прилагается.Завершен3 года назад
Требуется доработка сайта umno.by, выполненного на WordPress. Необходимы настройки 301 редиректов, создание sitemap, исправление ошибок в коде, оптимизация скорости загрузки, а также удаление заголовков вне текста и лишних тегов. Также необходимо внедрение структурированных данных. Подробности указаны во вложении.Закрыт3 года назад
Необходимо настроить отправку уведомлений на почту при написании сообщений на форуме. Предоставление данных для настройки от форума и почты. Укажите стоимость услуги.Закрыт3 года назад
- $80
Требуется опытный специалист по интеграции Wordpress Woocommerce с AmoCRM. Необходимо решить проблему с изменением статуса заказа после оплаты на сайте. Заявки и заказы уже поступают в AmoCRM, но статус не обновляется. Обращение только к тем, кто имеет опыт в данной настройке.Закрыт3 года назад
- $5
Требуется помощь в восстановлении привязок доменов к 5 сайтам на Тильде после их слета в результате продления. Необходимо разобраться с настройками и восстановить работоспособность сайтов.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад