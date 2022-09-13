Внедрение разметок в WP + Woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки855 просмотров

Более подробно в прикрепленном ТЗ, на сайте установлен SEO плагин Rank Math

1.1. Разметка хлебных крошек

1.2 Разметка хлебных крошек для главной страницы

1.3. Разметка Организации

1.4. Разметка карточки товара

1.5. Разметка строки поиска

1.6. Разметка Open graph

1.7. Микроразметка для изображений

2. Удалить разметки

WooCommerceWordPress
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onx
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