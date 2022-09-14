Необходимо исправить ошибки на сайте интернет-магазина, использующем WooCommerce и шаблон на Elementor. Проблемы включают белый экран после обновлений, спам через контактную форму и другие ошибки. Требуется опыт работы с WordPress и понимание работы с данными системами.
Перенос и актуализация контента сайта
Перенос и актуализация контента сайта
Сайт на WordPress
Подробности в видео https://youtu.be/vlI2KXdt-wk
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка сайта на платформе WIX, аналогичного проекту softline.com. Дизайн предоставляется. Ожидается оценка проекта от фрилансеров с опытом работы на WIX.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо внести изменения на сайте, выполненном на WordPress, согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается оперативное и качественное выполнение с учетом всех пожеланий. Исполнители должны указать цену и сроки выполнения работы.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно виконати роботи по сайту на WordPress, згідно наданого технічного завдання. Важливо оперативно внести побажання. Очікуються пропозиції з ціною та строками виконання.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо внести правки в систему управления WordPress согласно прикрепленному техническому заданию. Ожидается качественное выполнение всех изменений с учетом требований ТЗ.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо внедрить разметки в систему управления WordPress с установленным плагином Rank Math. Требуется реализовать разметку хлебных крошек, организаций, карточек товаров, строки поиска, Open Graph и микроразметку для изображений. Также требуется удалить ненужные разметки. Подробности указаны в прикрепленном техническом задании.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $350
Требуется адаптивная верстка сайта и установка на MODX. Необходимо настроить все блоки и формы согласно предоставленному макету главной страницы. Ожидаются примеры работ по верстке и MODX.Завершен3 года назад
Требуется добавить номер телефона в шапку сайта на WordPress. Номер должен располагаться рядом с логотипом и поддерживать функцию набора при клике. Необходимо учитывать удобство пользователей и корректное отображение на различных устройствах.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо устранить неполадки на сайте WordPress, связанные с ошибками плагина Really Simple SSL. Исправить критическую ошибку и обновить сайт для восстановления его работоспособности. Оплата и сроки по договоренности. Идеально, если исполнитель находится в Чехии.Завершен3 года назад
Требуется внести изменения в существующий шаблон сайта на WordPress. Среди задач — вырезка логотипа из готовой картинки и установка его на сайт. Дополнительное техническое задание прилагается.Завершен3 года назад