Перенос и актуализация контента сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1132 просмотра

Перенос и актуализация контента сайта

Сайт на WordPress

Подробности в видео https://youtu.be/vlI2KXdt-wk

WordPress
3 года назад
ElfWarrior
Виталий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Лора
 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Борис
 
42 года
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
19 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Исправить ошибки на сайте с WordPress

    Необходимо исправить ошибки на сайте интернет-магазина, использующем WooCommerce и шаблон на Elementor. Проблемы включают белый экран после обновлений, спам через контактную форму и другие ошибки. Требуется опыт работы с WordPress и понимание работы с данными системами.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на WIX

    Требуется разработка сайта на платформе WIX, аналогичного проекту softline.com. Дизайн предоставляется. Ожидается оценка проекта от фрилансеров с опытом работы на WIX.

    Wix
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки по сайту на WordPress

    Необходимо внести изменения на сайте, выполненном на WordPress, согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается оперативное и качественное выполнение с учетом всех пожеланий. Исполнители должны указать цену и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки WP

    Необходимо внести правки в систему управления WordPress согласно прикрепленному техническому заданию. Ожидается качественное выполнение всех изменений с учетом требований ТЗ.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внедрение разметок в WP + Woocommerce

    Необходимо внедрить разметки в систему управления WordPress с установленным плагином Rank Math. Требуется реализовать разметку хлебных крошек, организаций, карточек товаров, строки поиска, Open Graph и микроразметку для изображений. Также требуется удалить ненужные разметки. Подробности указаны в прикрепленном техническом задании.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать и поставить сайт на MODX

    $350

    Требуется адаптивная верстка сайта и установка на MODX. Необходимо настроить все блоки и формы согласно предоставленному макету главной страницы. Ожидаются примеры работ по верстке и MODX.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить номер телефона в шапку рядом с лого на WP

    Требуется добавить номер телефона в шапку сайта на WordPress. Номер должен располагаться рядом с логотипом и поддерживать функцию набора при клике. Необходимо учитывать удобство пользователей и корректное отображение на различных устройствах.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить неполадку сайта на WordPress

    Необходимо устранить неполадки на сайте WordPress, связанные с ошибками плагина Really Simple SSL. Исправить критическую ошибку и обновить сайт для восстановления его работоспособности. Оплата и сроки по договоренности. Идеально, если исполнитель находится в Чехии.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести правки в шаблон сайта на WordPress

    Требуется внести изменения в существующий шаблон сайта на WordPress. Среди задач — вырезка логотипа из готовой картинки и установка его на сайт. Дополнительное техническое задание прилагается.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад