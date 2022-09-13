Требуется подключить и настроить WordPress к готовой верстке каталога. Необходимо организовать управление каталогом продукции, статическими страницами и блогом с удобным интерфейсом. Оплата по факту выполненной работы.
Внести правки по сайту на WordPress
Є ТЗ по сайту
https://docs.google.com/document/d/1-2fMnStguKkSNbBEgl6--IPn1dfL1_xjoqqnEjkCadA/edit?usp=sharing
Треба максимально оперативно та гарно внести побажання.
Від виконавців - ціна, сроки;)
Заявки фрилансеров
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