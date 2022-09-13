Внести правки по сайту на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок59 просмотров

Є ТЗ по сайту

https://docs.google.com/document/d/1-2fMnStguKkSNbBEgl6--IPn1dfL1_xjoqqnEjkCadA/edit?usp=sharing

Треба максимально оперативно та гарно внести побажання.

Від виконавців - ціна, сроки;)

WordPress
3 года назад
guest_1663145142043
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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