Правки WP

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Закрыт4 заявки346 просмотров

ТЗ прикрепил 

WordPress
3 года назад
Pacan4ik94
Андрей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Алмаз
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Настроить WordPress

    Требуется подключить и настроить WordPress к готовой верстке каталога. Необходимо организовать управление каталогом продукции, статическими страницами и блогом с удобным интерфейсом. Оплата по факту выполненной работы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить ошибки на сайте с WordPress

    Необходимо исправить ошибки на сайте интернет-магазина, использующем WooCommerce и шаблон на Elementor. Проблемы включают белый экран после обновлений, спам через контактную форму и другие ошибки. Требуется опыт работы с WordPress и понимание работы с данными системами.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внедрение разметок в WP + Woocommerce

    Необходимо внедрить разметки в систему управления WordPress с установленным плагином Rank Math. Требуется реализовать разметку хлебных крошек, организаций, карточек товаров, строки поиска, Open Graph и микроразметку для изображений. Также требуется удалить ненужные разметки. Подробности указаны в прикрепленном техническом задании.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать и поставить сайт на MODX

    $350

    Требуется адаптивная верстка сайта и установка на MODX. Необходимо настроить все блоки и формы согласно предоставленному макету главной страницы. Ожидаются примеры работ по верстке и MODX.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить номер телефона в шапку рядом с лого на WP

    Требуется добавить номер телефона в шапку сайта на WordPress. Номер должен располагаться рядом с логотипом и поддерживать функцию набора при клике. Необходимо учитывать удобство пользователей и корректное отображение на различных устройствах.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Устранить неполадку сайта на WordPress

    Необходимо устранить неполадки на сайте WordPress, связанные с ошибками плагина Really Simple SSL. Исправить критическую ошибку и обновить сайт для восстановления его работоспособности. Оплата и сроки по договоренности. Идеально, если исполнитель находится в Чехии.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести правки в шаблон сайта на WordPress

    Требуется внести изменения в существующий шаблон сайта на WordPress. Среди задач — вырезка логотипа из готовой картинки и установка его на сайт. Дополнительное техническое задание прилагается.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта

    Требуется доработка сайта umno.by, выполненного на WordPress. Необходимы настройки 301 редиректов, создание sitemap, исправление ошибок в коде, оптимизация скорости загрузки, а также удаление заголовков вне текста и лишних тегов. Также необходимо внедрение структурированных данных. Подробности указаны во вложении.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить почту чтоб на неё приходили уведомления с форума

    Необходимо настроить отправку уведомлений на почту при написании сообщений на форуме. Предоставление данных для настройки от форума и почты. Укажите стоимость услуги.

    Настройка почты
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правильно настроить интеграцию Wordpress Woocommerce с AmoCRM

    $80

    Требуется опытный специалист по интеграции Wordpress Woocommerce с AmoCRM. Необходимо решить проблему с изменением статуса заказа после оплаты на сайте. Заявки и заказы уже поступают в AmoCRM, но статус не обновляется. Обращение только к тем, кто имеет опыт в данной настройке.

    AmoCRMWooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад