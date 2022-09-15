Доработки сайтов на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок317 просмотров

Есть несколько битрикс сайтов, есть несколько задач. подробности в личку

3 года назад
guest_15720229361399
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
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Диана
 
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3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
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6 лет в сервисе
Был
11 часов назад
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3 года назад
Кузьма
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
62 отзыва(-1)
3 года назад
Евгений
 
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16 лет в сервисе
Был
день назад
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3 года назад
Вячеслав
 
38 лет
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3 месяца назад
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Денис
 
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Андрей
 
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