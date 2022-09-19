Требуется развернуть многостраничный сайт на шаблонизаторе Smarty из готовой верстки. Проект включает 1000+ типовых страниц. Ищем специалистов с опытом работы с Smarty.
Срочно. Перенести сайт WordPress с одного домена на другой
Перенести сайт вордпресс с одного домена на другой, на одном хостинге
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