Срочно. Перенести сайт WordPress с одного домена на другой

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Завершен6 заявок399 просмотров

Перенести сайт вордпресс с одного домена на другой, на одном хостинге

WordPress
3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

viktor8912579919
Виктор 
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Большое спасибо за работу! Все сделано быстро, качественно!
Приятно было поработать.

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Александр
 
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Виктор
 
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viktor8912579919
Виктор 
34 года
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